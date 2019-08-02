В минувшие выходные на литовское взморье съехалось множество людей, Их привлекла хорошая погода и Праздник моря. Тем, кто искал жилье в последнюю минуту, пришлось приложить немало усилий, свободных квартир было немного.

Однако и сейчас, если искать жилье на Успение Богородицы, можно увидеть, что немало мест уже забронировано. Цены на оставшиеся варианты высокие, а некоторые даже выше, чем за апартаменты на берегу моря за границей.

DELFI решил поинтересоваться ценами на жилье на курортах за границей и сравнить их с ценами в Литве.

С помощью платформы Booking.com задаем даты 16–18 августа на двоих и смотрим предложения. Конечно, выбираем варианты у самого моря, с видом на море.

Например, в Хорватии две ночи обойдутся в 130 евро. Окна выходят на море. Есть немало вариантов на 4 человек. Такие номера стоят 160 евро, но есть и в пределах 200–300 евро. Значит, если 4 человека берут жилье за 200 евро, то две ночи на одного стоят 50 евро. Конечно, можно найти и роскошные варианты. В гостиница с хорошими отзывами выходные на двоих могут стоить 500–1000 евро.

Между тем в Каркле выходные на двоих будут стоить 200 евро, в Паланге, ближе к морю, от 144 евро, есть немало предложений больше 200 евро. Например, 204 евро на двоих, а комната для троих с видом на море 704 евро. Для сравнения, цены - в Латвии. Там ночлег недалеко от моря можно найти от 64 евро на двоих за выходные.

Собеседники портала говорят, что этому есть логическое объяснение. Во-первых, это обусловлено географией нашей страны и климатом: у нас небольшая полоса взморья, короткое лето. Кроме того, в Литве мало мест с видом на море, это обусловлено действующими законами.

"В Европе разрешено строить гостиницы на берегу. То же побережье намного больше даже в соседней Латвии. У нас моря немного, все, что рядом с морем, стоит дорого. Мы склонны учитывать это расстояние до моря, а за границей это не так важно.

Цены я не осмелюсь сравнивать с ценами на южных курортах. У нас другой климат, другая ситуация: на юге Европы тепло 4-5 месяцев в году, в Турции даже круглый год, а в Литве активные два месяца.

Я заметил, что литовцы так отдыхают: неделю в Европе и в Литве отдыхали раньше, а сейчас чаще едут в Литву на море на длинные выходные, поэтому в то время и поднимаются цены, предприниматели знают, что все равно будут клиенты", – сказал DELFI основатель туркомпании Makalius Римвидас Ширвинскас.

Старший аналитик SEB Тадас Повилаускас также подтвердил, что в Литве время отдыха ограничено. Спрос есть, предложений немного, отсюда и высокие цены.

"Booking отражает лишь небольшую часть рынка. Понятно, что в августе мало осталось. Поскольку, если едешь на неделю, бронируешь заранее, за 3–5 месяцев. Тогда и цена меньше бывает.

За границей чаще едут в гостиницы, а в Литве - в частное жилье, где можно готовить и жить дешевле. Я сам на прошлой неделе был в Вентспилсе, за неделю мы заплатили за квартиру 340 евро, сами готовили, все нам обошлось в 600 евро на семью. Море там хорошее, кое в чем услуги лучше, чем в Паланге, кое-что такое же. Думаю, за границей таких цен мы не нашли бы", – сказал Повилаускас.

Ширвинскас также заметил, что если цены неадекватные, надо смотреть варианты в частном секторе.

Он сказал, что отдых за границей дешевле, если путешествовать в мае или октябре или планировать поездку заранее.