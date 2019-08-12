Наверное, многим неоднократно приходилось сталкиваться с замыканием, поломкой розеток и другими проблемами. Чаще всего такие проблемы появляются у жителей многоквартирных домов старой постройки, где использовались алюминиевые провода, которые до сих пор не заменили, несмотря на то, что они не отвечают новым стандартам.

Глава ЗАО Deisima Модерстас Синкус сказал, что люди начинают задумываться о своей безопасности только тогда, когда сами сталкиваются с этой проблемой. Часто в таких случаях не помогают и предохранители, поэтому если вы оставите дома работающую стиралку, а сами уйдете, последствия могут быть печальными.

Алюминиевые провода со временем изнашиваются, их пропускная способность ниже, чем у медной проводки и, конечно же, они не отвечают требованиям наших дней. Поэтому ситуация в старых домах критическая. Тем более, что за это время выросла потребность в электроэнергии и увеличилась нагрузка на проводку.

Некоторые жители, не задумываясь о последствиях (возможном пожаре), просто меняют автомат на более мощный.

Чтобы избежать опасности, в старых домах надо модернизировать электрощитовую, заменить магистральные провода и обновить оборудование в щитовых в подъездах, заменить некачественную проводку в подвалах. Все это также будет способствовать снижению расхода электроэнергии.

За замену электроинсталляции отвечает ваш администратор или жилтоварищество. Поэтому надо обращаться к ним.

Но, они обновляют проводку в доме до вашего счетчика. Все, что находится у вас в квартире - ваша ответственность. В этом случае о замене проводов должны позаботиться вы сами.

Позаботьтесь о своей безопасности и безопасности ваших близких. Замените старые алюминиевые провода.

В квартире можно заменить только важнейшие части инсталляции, а можно реновировать все целиков, включая розетки и включатели.

Люди часто не хотят менять проводку, если в квартире сделан ремонт, а провода спрятаны в стенах. Конечно, никто не хочет повторно ремонтировать квартиру. В таких случаях рекомендуется проводить работы вместе с очередным ремонтом.

Очень важно, чтобы работы проводили квалифицированные специалисты. Благодаря этому вы можете быть уверены, что работы будут выполнены качественно.