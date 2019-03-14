Состоялся конкурс на проект моста через Нерис из парка Вингис к центру LITEXPO

Первое место занял проект "Мост завингисского острова" (Užvingio salos tiltas).

Авторы этого проекта – Доминикас Дайнис, Пятрас Ишора, Ибане Кнснелашвили, Она Лозурайтите (KILD architektai) и Вилюс Карета (TEC Infrastructure).

Второе место досталось проекту "Течет тропа" (Teka takas", его авторы - Повилас Чепайтис, Берта Мейронайте, Миндаугас Шутенас и Томас Гужас (Unitectus).

Третье место – V 700, авторы этого проекта Аудрюс Амбрасас, Вилма Адомоните, Юстас Янкаускас (Ambraso architektų biuras), Повилас Амбрасас, Андреас Кейл (Schlaich Bergermann Partner), Ритис Мушаускас, Юстас Петкявичюс (INHUS Engineering).

Мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс, объявляя результаты конкурса, порадовался тому, что в конкурсе удалось, хоть и не без труда, сочетать требования госзакупок и качества архитектуры и поблагодарил Литовский союз архитекторов за успешное сотрудничество.

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