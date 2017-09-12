Стандартный НДС в Латвии, как и в Литве – 21%.

DELFI.lv сообщает, что это в минувшую пятницу на заседании одобрило правительство Латвии. Утверждают, что меньшие налоги снизят "тень" и повысят потребление.

Однако некоторые экономисты скептически оценивают решение правительства Латвии.

"Это будет самое глупое решение за много лет", – сказал агентству LETA эксперт банка DNB Петерис Страутиньш. Это предложение правительство еще должен одобрить парламент Латвии.

Между тем председатель правления Литовской ассоциации овощеводов Мартинас Лаукайтис после решения латвийских политиков сказал, что о таком решении стоит подумать и Литве.

"Обязательно надо обсудить, наша ассоциация давно этого добивается. Проблема в том, что на соседних рынках очень разные условия. Если до сих пор НДС 5% был лишь в Польше, то сейчас будет и в Латвии. С обеих сторон будут страны с более низким НДС, конкуренция будет невозможной. Не из-за качество продукции, а из-за разницы в налогах", – сказал он.

На вопрос, почему льготный НДС в Латвии будет распространятся только на местную продукцию, Лаукайтис сказал, что каждая страна решает по-своему.

"Может, они боятся, что не соберут НДС. У нас тоже боятся. А также – по тому, что разницу заберут торговые центры.

Между тем овощеводы сказали, что суммарный ущерб от НДС будет небольшим, даже соберут ту же сумму. Поскольку товар, который был в "тени", на рынке, будет конкурировать с тем, который продают другие торговцы", – сказал DELFI Лаукайтис.

Старший аналитик банка SEB Тадас Повилаускас сказал, что это решение - желание угодить некоторым группам интересов и пахнет "политическим нафталином".

"Чем можно оправдать такое решение? Как в Литве были разные попытки снизить НДС для разных групп. Более низкий НДС предназначен для поощрения использования определенных товаров, – сказал он. – На самом деле, это решение должно оправдать интересы некоторых групп, желающих получить меньший тариф. Чаще за такими решениями кроются такие мотивы".

Повилаускас не сомневается, что вскоре в Латвии появятся другие желающие снизить НДС.

В Литве в июле инфляция составила 4,1%, в Латвии – 2,6%, а в Эстонии – 3,9%.

"В Латвии тема цен сейчас также актуальна", – сказал Повилаускас.

Он также заметил, что после снижения тарифа НДС будет сложно контролировать, снизили ли цены торговцы.

"К примеру, яблоки в этом году дорожают и будут дорожать, поскольку в Польше их немного. Так как после этого управиться с этим, выяснить, каким будет изменение цен после снижения НДС, а каким – из-за изменений на рынке", – сказал экономист.

Собеседник не назвал решение латвийского правительства глупостью: "Людям будет лучше, поскольку, если хоть на сколько-то подешевеют овощи и фрукты, то для потребления это хорошо".