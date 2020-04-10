По словам главы компании Lietuvos oro uostai Ауримаса Стиклюнаса, это обусловлено пандемией и сложившейся в связи с ней ситуацией.

"Вирус затронул большинство сфер бизнеса и различные сектора, однако авиации был нанесен особое сильный удар – пассажирские рейсы постепенно стали сокращаться, пока в марте их практически не осталось", – отметил он в пресс-релизе.

По словам А. Стиклюнаса, объявленный в середине марта карантин сильно скорректировал пассажирские потоки.

Три аэропорта страны за три месяца обслужили 1,104 млн пассажиров – на 16,4% меньше, чем в прошлом году, а только в марте – 202 тыс. пассажиров – на 56% меньше.

В первом квартале Вильнюсским аэропортом воспользовались 830 тыс. пассажиров – на 17,6% меньше, чем в прошлом году, Каунасским – 211 тыс. пассажиров (на 13,7% меньше), Палангский – почти 63 тыс. пассажиров (на 8,1% меньше).