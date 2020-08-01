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Во втором квартале этого года сокращение экономики Литвы было самым низким из десяти стран Евросоюза, уже опубликовавших данные.
Сокращение экономики Литвы – самое низкое из 10 стран ЕС
© DELFI / Andrius Ufartas

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в апреле-июне сократился на 5,1%, по сравнению с первым тремя месяцами этого года. Годовое падение, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составило 3,7%.

Наиболее значительно из десяти опубликовавших показатели стран сократилась экономика Испании – на 18,5% за квартал и на 22,1% за год.

ВВП Латвии за квартал сократился на 7,5%, а за год – на 9,6%.

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