Сокращение экономики Литвы – самое низкое из 10 стран ЕС

Внутренний валовой продукт (ВВП) Литвы в апреле-июне сократился на 5,1%, по сравнению с первым тремя месяцами этого года. Годовое падение, по сравнению со вторым кварталом 2019 года, составило 3,7%.
Наиболее значительно из десяти опубликовавших показатели стран сократилась экономика Испании – на 18,5% за квартал и на 22,1% за год.
ВВП Латвии за квартал сократился на 7,5%, а за год – на 9,6%.
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