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Продажи группы предприятий по производству картона, гигиенической бумаги и древесноволокнистых плит Grigeo, чья картонажная фабрика Grigeo Klaipeda спускала в Куршский залив неочищенные стоки, сокращаются, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Сокращаются продажи продукции Grigeo
© DELFI / Kiril Čachovskij

Представитель торговой сети Maxima по связям с общественностью Эрнеста Дапкене утверждает, что продажи Grigeo в начале года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократились почти на 18%.

По словам представительницы сети супермаркетов Iki Индре Балтрушайтене, в январе продажи продукции Grigeo сократились на 50%, между тем, данные торговой сети Rimi свидетельствуют о том, что продажи этой продукции в январе, по сравнению с декабрем, сократились на четверть.

BNS напоминает, что после того, как экологи сообщили, что Grigeo Klaipeda спускала неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, об отказе закупать продукцию Grigeo заявили торговые сети Iki и Rimi.

ru.DELFI.lt
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