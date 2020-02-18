Сокращаются продажи продукции Grigeo

Представитель торговой сети Maxima по связям с общественностью Эрнеста Дапкене утверждает, что продажи Grigeo в начале года, по сравнению с тем же периодом прошлого года, сократились почти на 18%.
По словам представительницы сети супермаркетов Iki Индре Балтрушайтене, в январе продажи продукции Grigeo сократились на 50%, между тем, данные торговой сети Rimi свидетельствуют о том, что продажи этой продукции в январе, по сравнению с декабрем, сократились на четверть.
BNS напоминает, что после того, как экологи сообщили, что Grigeo Klaipeda спускала неочищенные промышленные стоки в Куршский залив, об отказе закупать продукцию Grigeo заявили торговые сети Iki и Rimi.
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