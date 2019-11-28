Компания Vilniaus vandenys сообщает, что основная причина снижения цен - полученная в 2017 году сверхприбыль, которую возвращают потребителям, поэтому в следующем году цены вернутся на базовый уровень.
"В 2017 году была получена сверхприбыль, компания вернет ее клиентам до февраля следующего года, поэтому в этом году был снижен тариф", – сказал гендиректор Vilniaus vandenys Марюс Швайкаускас.
Жители многоквартирных домов с нового года будут платить за воду на 17% больше – 1,36 евро за куб. м (с НДС). Жители частных домов будут платить на 18% больше - 1,28 евро за куб. м (с НДС). Дороже за воду будут платить и предприятия – 1,33 евро за куб. м (без НДС).
Новые цены вступят в силу не раньше 1 февраля 2020 года, когда их утвердят горсоветы Вильнюсской, мэрии, а также мэрий Вильнюсского, Швенченского и Шальчининкского районов.
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