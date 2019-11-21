"Содра": трудовые доходы в Литве за год увеличились на 9,5%

Трудовые доходы в Литве за год увеличились в среднем на 9,5% и в третьем квартале достигали 1277 евро. Каждый третий работающий житель получает такие или несколько страховых доходов, утверждает Фонд социального страхования Литвы ("Содра").
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

В третьем квартале доходы населения, из которых уплачивались взносы в систему социального обеспечения, с учётом индексации заработной платы выросли, по сравнению с таким же периодом прошлого года, в среднем на 111 евро.

По словам Кристины Зитиките, пресс-секретаря "Содры", чаще росли доходы самых малообеспеченных людей, они напрямую зависят от размера минимальной заработной платы (ММЗ).

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Доходы ниже ММЗ в сентябре выросли у 9% работающих, в то время как в 2017 году, до введения "потолка" взносов в "Содру" их доля достигала 14%.

По словам Зитиките, в разных регионах страны средний доход населения может отличаться на 30-40%.

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