"Во II квартале этого года доходы жителей, с которых платили налоги на социальное страхование, увеличились на 9%, или на 102 евро. Это значит, что доходы "на руки" увеличились на 14%, или на 98 евро. В первом квартале рост доходов составил 9%",– сказала представитель "Содры" Кристина Зитиките.

По ее словам, доходы в основном увеличились у тех, у кого они небольшие. Почти у половины работников, которые получали меньше минимума, доходы увеличились на 10%. У трети на 5-10%.

"Если оценивать всех работников, то видно, что более чем у половины доходы увеличились на 5%", - сказала она.

Pajamų augimas DELFI

В числе представителей профессий, у которых во втором квартале больше всего выросли зарплаты, были представители квалифицированных специальностей.

"Больше всего зарплаты выросли в сфере ИТ, у пожарных-спасателей, проектировщиков баз данных, аналитиков, преподавателей вузов, учителей основных, средних и профессиональных школ. Их доходы за год увеличились больше чем на 15%", – сказала Зитиките.

По ее словам, зарплаты этих специалистов росли по разным причинам. У аналитиков из-за ситуации на рынке - потребность в них большая.

Иное дело - зарплаты пожарных-спасателей. Их зарплаты увеличились из-за смены устава и порядка выплаты надбавок. Зарплаты учителей и преподавателей увеличились, поскольку такое решение приняла власть.

Что касается малоквалифицированных людей, то зарплаты увеличились у строителей, водителей большегрузных машин, торговцев на рынках и в киосках. Их зарплаты увеличились меньше чем на 5%.

"Есть несколько причин: мы сравниваем доходы, но это не обязательно те, которые люди получают. Например, не считают суточные, которые платят водителям, поскольку с них не платят содровские налоги", – заметила специалист.

По словам Зитиките, что касается строителей, то там "Содра4 видит только официальные зарплаты, а сколько они получают неофициально, можно лишь гадать.

"Рост доходов, который мы видим, часто не совпадает с реальной ситуацией", – констатировала она.

"Содра" отметила также разницу в зарплатах мужчин и женщин.

Средние зарплаты женщин росли быстрее и составили больше 10% или 107 евро – с 1049 до 1156 евро, а мужчин – на 7,5% или 94 евро: с 1254 до 1348 евро.

Несмотря на то, разница в зарплатах мужчин и женщин в Литве все еще выше средних данных по ЕС.

Наименьшая разница между зарплатами мужчин и женщин наблюдается у неквалифицированных работников, но в сфере ИТ, инженеров на производстве, врачей разница может быть в 1,5 раза.

"Причины могут быть разными. В первую очередь - это разные специальности, женщины чаще идут работать учителями, а зарплата учителя ниже, чем у инженера", – сказала Зитиките.



Такая разница в зарплатах приводит к тому, что женщинам больше грозит уровень нищеты.

Например, в пенсионном возрасте. Пенсия мужчин составляет 409 евро, это на 1/5 больше, чем средняя пенсия женщин - 338 евро.