"Содра": работающих в Литве иностранцев за время пандемии стало меньше на одну пятую

В сентябре в стране работало 20,7 тыс. иностранцев, получивших разрешение на работу и временный вид на жительство в Литве. За период с начала года их стало меньше на 5 тысяч.

"Мы наблюдаем тенденции, что иностранцев из третьих стран карантин в Литве затронул сильнее, чем местных работников. Большая часть их, скорее всего, уехала к себе на родину и не вернулась назад", - сказала для пресс-релиза советник Отдела статистики, анализа и прогноза "Содры" Кристина Зитиките.

В Литве число застрахованных социальным страхованием за год до сентября уменьшилось на 8 тысяч, из них иностранцев - почти на 5 тысяч.

В Литве из третьих стран работали преимущественно водители грузовых, легковых автомобилей и такси, строители, повара, менеджеры. В августе по сравнению с февралем наиболее заметно сократилось число поваров (на 44%), штукатуров (на 37%), электриков (на 30%), каменщиков (на 29%), водителей грузовиков (на 14%), менеджеров (на 7%).