Такие действия ведомств направлены на снижение одного из явлений "теневой" экономики - выплаты зарплат "в конвертах". Надеются, что публичность данных пробудит в обществе ответственность и снизит число нарушений, а также повысит прозрачность бизнеса.
Заместитель главы ГНИ Артурас Клераускас обратил внимание на то, что новый способ представления более подробных данных - это орудие анализа не только для работников компаний и общества, но и для самого бизнеса, который поможет оценить зарплату компании в широком контексте и показать, могут ли результаты деятельности компаний привлечь внимание ведомств исполнительной власти.
По данным "Содры", с начала года, когда начали публично представлять информацию о зарплатах, до августа снизилось число компаний, в которых работают больше трех человек и зарплата которых составляет меньше минимума. Таких компаний стало 16 500 (было 18 900).
Из этих 18 900 компаний, в которых до января 2017 года зарплата была ниже минимума, 2800 в августе уже не работали, а в 3800 зарплаты увеличились и составили минимум или выше. Однако ряды таких компаний с зарплатами ниже минимальной пополнили 3200 новых (до января они не работали) и 1000 тех, в которых до января зарплаты были выше минимума.
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