Цель закона - снизить масштабы "теневой" экономики. Отныне для прозрачной деятельности в сфере строительства необходимо приобретать карту идентификации личности.

"Цель проектов – сделать так, чтобы у каждого самозанятого физического лица в сфере строительства и у юридического лица, выполняющего строительные работы, были идентификационные карты. Рабочие должны быть включены в специальную информационную систему", – сказано в документе.

Утверждают, что благодаря наличию карты строителя, госведомствам, осуществляющим контроль, будет проще установить личность работников на стройплощадке и его работодателя. Кроме того, это будет гарантом того, что люди на стройке будут работать легально (это поможет оперативно выявить нелегалов).

Кроме того, это поможет определить место работы конкретного человека в реальное время, не будет возможности работать в "тени". Контроль будет осуществляться дистанционно.

Карта строителя позволит провести учет рабочего времени, это поможет избежать неточностей в фиксации времени работы и размере зарплаты.

На осуществление этого проекта потребуется 1,5 млн. евро, а затем по 200 000 евро в год для поддержания информационной системы. Средства будут выделяться из госбюджета. За систему будет отвечать Государственная инспекция по труду (ГИТ).

В сопроводительных документах указано, что в строительном секторе Литвы фиксируют больше всего "тени". В этом секторе работают около 95 000 человек, из них 25 000 - по бизнес-удостоверению, а 14 000 – по справке об индивидуальной деятельности.

По разным подсчетам, в этой сфере в Литве не учитывают около 500–700 млн. евро.

"Стоит отметить, что на индивидуальных объектах незаконно в основном работают граждане Украины, у которых нет вида на жительство в Литве, и разрешения на работу в Литве, есть лишь шенгенская виза или разрешение на работу в Польше, другие вообще приезжают, пользуясь безвизовым режимом.

Есть риск, что этих людей могут использовать, не платить им зарплату, поскольку они, по статистике, часто работают под начальством граждан Литвы, с которыми у них нет никаких договоров. Кроме того, неизвестно, где и в каких условиях живут эти люди, не ограничена ли их свобода.

На рост числа нелегальных рабочих подействовала в первую очередь геополитическая ситуация в Украине, а также нехватка строителей и работников сектора услуг на литовском рынке. Третья причина - упрощенный въезд граждан третьих стран", – сказано в объяснении к проекту.

В документе сказано, что ГИТ сложно выяснить, на какую компанию работают обнаруженные на стройке нелегальные работники, а генподрядчики обычно не могут пояснить, когда и работники каких компаний приходили на конкретный объект и работали там.

Часто нелегалы убегают со стройплощадки или говорят, что не знают, на какую компанию работают, указывают лишь имена физических лиц, которые указали им где и что делать.

"В таких случаях генподрядчики представляют договоры с подрядчиками. Бывает такое, когда те в свою очередь тоже представляют договоры с другими подрядчиками, а руководство этих компаний на звонки не отвечает или же компании находятся на стадии банкротства, или же это компании, которые неоднократно были наказаны за различные правонарушения", – сказано в документе.

В документе также сказано, что отделочные работы в квартирах часто выполняют не компании, а физические лица, которые зачастую не регистрируют свою деятельность – работают без бизнес-удостоверения и без справки об индивидуальной деятельности.

Соцмин просит предусмотреть штрафы за нарушение порядка идентификации строителей.

Штраф физическим лицам составит от 500 до 1100 евро, а за повторное нарушение – от 1100 до 2250 евро.

Юридическим лицам будет назначаться штраф от 1100 до 2250 евро, а за повторное – от 4000 до 6000 евро.

Штраф за нарушения порядка, установленного в законе о занятости, в случае с юридическими лицами (работодателями) составит 800-1200 евро за каждого работника. За повторное нарушение - от 5000 до 7000 евро.

Подрядчик или строитель (заказчик) за нарушение порядка получает штраф в размере 2000-5000 евро, за повторное нарушение – 5000-7000 евро.

Соцмин отмечает, что новшество в виде идентификационной карты строителя усложнит работу малого и среднего бизнеса.

Новшество планируют внедрить в 2020-2021 гг.