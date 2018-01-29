Prodeum обещал инвесторам разработать новую систему маркировки овощей и фруктов, которая позволила бы покупателям отслеживать, откуда прибыл товар и какие добавки использовались при его выращивании.

Компания начала продажу токенов 20 января и должна была завершить ICO 13 марта 2018 года. По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлёк около $6 млн.

28 и 29 января пользователи Twitter обнаружили, что с сайта Prodeum пропала вся информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом "penis" в верхнем углу.

Журналист BuzzFeed Райан Мак обнаружил, что инвесторы Prodeum возможно, платили пользователям, чтобы те писали название проекта на своих телах и делали фото.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что Prodeum был успешным проектом: на страницу стартапа в Twitter подписаны только 184 пользователя, а предполагаемый кошелёк Prodeum оказался почти пустым.

Эксперт по информационной безопасности Марюс Парещюс, с которым говорил DELFI, сказал, что компанию ошибочно связывают с Литвой, поскольку она выложила на своем сайте контакты литовских специалистов.

Он сказал, что этот стартап можно расценивать как схему, используемую мошенниками.

"Это так называемый scam", - сказал DELFI Парещюс.

Специалист по blockchain Витаутас Кашета, данными которого воспользовались при презентации проекта, подтвердил тот факт, что его данные были украдены.

"Ходят слухи, но он никак с Литвой не связан, - сказал Кашета. - Мне переслали screenshot, там написано, что я в этом участвую, но это не так".

Он указал, что сообщает всем, что его проекты указаны на профиле социальной сети Linkedin.

"Ни в каких скрытых проектах я не участвую. Я думаю, что тут в ответе TokenDesk, который сделал этот проект популярным, они сообщая о проекте на своем портале, должны были все согласовывать с его участниками, проверить, участвуем ли мы, поскольку сейчас на сайте TokenDesk я представлен как профессионал, мы будем требовать, чтобы они убрали ложную информацию", - сказал Кашета.

Он указал, что незаконно к этому проекту привлекли данные еще двоих литовцев. Возможно, поэтому проект связали с Литвой.

"Скорее всего, попытаемся обратиться к юристам, будем искать способ, чтобы TokenDesk ответил за распространение ложной информации, - сказал он. - Пострадала наша репутация".

Кашета предположил, что именами его и его коллег воспользовались потому, что они известны в сфере технологии blockchain, как те, кто ее могут развивать.

"Я сталкивался с подобными случаями и прежде, мы подрывали такие попытки. Это не единичный случай. Даже на этой неделе был такой проект, но его быстро закрыли", - сказал Кашета.