Prodeum обещал инвесторам разработать новую систему маркировки овощей и фруктов, которая позволила бы покупателям отслеживать, откуда прибыл товар и какие добавки использовались при его выращивании.
Компания начала продажу токенов 20 января и должна была завершить ICO 13 марта 2018 года. По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлёк около $6 млн.
28 и 29 января пользователи Twitter обнаружили, что с сайта Prodeum пропала вся информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом "penis" в верхнем углу.
Журналист BuzzFeed Райан Мак обнаружил, что инвесторы Prodeum возможно, платили пользователям, чтобы те писали название проекта на своих телах и делали фото.
Некоторые пользователи сомневаются в том, что Prodeum был успешным проектом: на страницу стартапа в Twitter подписаны только 184 пользователя, а предполагаемый кошелёк Prodeum оказался почти пустым.
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