Prodeum обещал инвесторам разработать новую систему маркировки овощей и фруктов, которая позволила бы покупателям отслеживать, откуда прибыл товар и какие добавки использовались при его выращивании.

Компания начала продажу токенов 20 января и должна была завершить ICO 13 марта 2018 года. По данным TokenDesk, за восемь дней ICO проект привлёк около $6 млн.

28 и 29 января пользователи Twitter обнаружили, что с сайта Prodeum пропала вся информация, а сама страница представляет собой пустое поле со словом "penis" в верхнем углу.

Журналист BuzzFeed Райан Мак обнаружил, что инвесторы Prodeum возможно, платили пользователям, чтобы те писали название проекта на своих телах и делали фото.

Некоторые пользователи сомневаются в том, что Prodeum был успешным проектом: на страницу стартапа в Twitter подписаны только 184 пользователя, а предполагаемый кошелёк Prodeum оказался почти пустым.