Со вторника снизилась плата за въезд в Нерингу

Сбор за легковые авто снижается в 4 раза – с 20 до 5 евро, за кемперы – с 30 до 20 евро, сообщает мэрия. С сентября снизится сбор и за въезд других транспортных средств - автобусов. За автобус с более чем 30 местами плата составит уже не 70, а 30 евро, за небольшие автобусы - с 20 до 15 евро.
С сентября за кемперы уже будут платить не 20, а 15 евро.
Мэрия сообщает, что этим летом действовала новая льгота – с начала июля
все посетители Морского музея въезжали на косу бесплатно.
Чтобы получить эту льготу, возвращающиеся в Нерингу должны предъявить кассовый чек, выданный на КПП Алкснине или Нида не позже чем 5 дней назад, билет в музей за этот же день и карту, выданную в кассе музея. Заполненную карту надо оставить на КПП Алкснине.
Этой льготой, по данным мэрии, воспользовались 1333 гостя Неринги.
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