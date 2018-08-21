Со вторника снизилась плата за въезд в Нерингу

Сбор за легковые авто снижается в 4 раза – с 20 до 5 евро, за кемперы – с 30 до 20 евро, сообщает мэрия. С сентября снизится сбор и за въезд других транспортных средств - автобусов. За автобус с более чем 30 местами плата составит уже не 70, а 30 евро, за небольшие автобусы - с 20 до 15 евро.

С сентября за кемперы уже будут платить не 20, а 15 евро.

Мэрия сообщает, что этим летом действовала новая льгота – с начала июля

все посетители Морского музея въезжали на косу бесплатно.

Чтобы получить эту льготу, возвращающиеся в Нерингу должны предъявить кассовый чек, выданный на КПП Алкснине или Нида не позже чем 5 дней назад, билет в музей за этот же день и карту, выданную в кассе музея. Заполненную карту надо оставить на КПП Алкснине.

Этой льготой, по данным мэрии, воспользовались 1333 гостя Неринги.