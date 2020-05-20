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На совещании правительства Литвы было одобрено возобновление авиасообщения с Норвегией с 25 мая.
Со следующей недели разрешено авиасообщение с Норвегией
© Orijus Gasanovas

"Самолеты могут летать из Вильнюса в Осло. Кроме того, компания Wizz Air будет летать в Олесунн и Берген из Каунаса и из Сандефьорда в Вильнюс. Все графики согласованы", – сказал министр иностранных дел Линас Линкявичюс.

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Авиакомпании airBaltic и Wizz Air просили правительство выдать разрешение на эти полеты.

Премьер-министр Саулюс Сквернялис 19 мая сказал журналистам, что в ближайшее время авиакомпания LOT возобновит полеты в Варшаву.

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