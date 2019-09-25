Цель такого решения - регулирование потоков движения, парковки в центре и рядом с центром, а также в других местах город. Кроме того, больше места хотят предоставить пешеходам и велосипедистам, снизить шум и загрязнение воздуха в городе, побудить людей выбирать альтернативные способы передвижения.

"Мы постоянно проводим наблюдение – занятость мест в часы пик превышает 85%, места стоянки не выполняют свою функцию, парковка хаотичная. Примерно 20% потока в Старом городе - это водители, курсирующие в поисках свободного места.

Результаты исследования заполненности парковок показали, что в часы пик в красной зоне заняты 88% мест, на большей части желтой зоны – 94%, столько же и в зеленой зоне. Границы всех зон корректируют там, где наблюдается максимальная заполненность мест, чтобы соблюдать равномерность. Согласно прогнозам, после расширения зон в этих местах количество автомобилей сократится на 12%", – сказала представитель "Услуг сообщения" (Susisiekimo paslaugos) Модеста Гусаровене.

Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos © Vilniaus miesto savivaldybė

Утверждены следующие изменения: синяя зона отныне распространится на прежнюю красную зону и часть желтой у Лукишкес и ул. Гинею, где в последнее время вырос поток автомобилей.

Красная зона распространяется на Ужупис, расположенные рядом со Старым городом улицы от ул. Пилимо, около пр. Конституциёс, где находятся бизнес-центры, становится больше объектов притяжения, и территорию между проспектом Гедиминаса, Й.Ясинскё и А.Ротундо.

Желтая зона охватывает часть Жверинаса между ул. Латвю и Парибё, территорию у бывшего магазина Audėjаs, квартал Паупё, часть Науяместиса и Шнипишкес до ул. Жальгирё. В теплое время года с 1 мая по 30 сентября желтая зона будет у пляжа в Валакампяй, у озер Бальсис, Бальжис, и Тапяляй.

Зеленая зона - часть Антакальниса у парка Сапег. Эти перемены одобрили жители района.

Patvirtinta: Vilniuje bus keičiamos rinkliavos zonų ribos © Vilniaus miesto savivaldybė

Напомним, что деньги за парковку поступают в бюджет мэрии.

В 2018 г. за счет платы за стоянку собрали 12,4 млн. евро. Часть денег пошло на внедрение автоматической системы регулирования светофоров, расширение сети велодорожек и др. проекты. Мэрия большое внимание намерена уделять обновлению общественного транспорта, расширению сети велодорожек и пешеходных дорожек, а также других альтернатив для повышения средств гармоничной мобильности.