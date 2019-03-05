Администратор по банкротству потерпевшего крах литовского банка Snoras хочет вернуть из австрийского банка Meinl Bank 11 млн евро. Этими средствами было гарантировано возвращение кредита из Meinl Bank для предприятия, связанного с крупнейшим акционером Snoras Владимиром Антоновым.
© DELFI (K.Čachovskio nuotr.)

Администратор по банкротству Snoras инициировал дело против Meinl Bank в Литве в 2015 году, однако австрийский банк обратился с иском против Snoras в Венский международный арбитраж с просьбой признать, что средства Snoras на сумму 11 млн евро были заложены надлежащим образом. 21 января этого года арбитраж отклонил этот иск и дополнительно признал, что договор заклада между Snoras и Meinl Bank по австрийскому праву считается ничтожным и недействительным.

Статьи по теме:
Обвинения Swedbank в отмывании денег – удар по банковской системе Балтийских стран  (15)
Литовские прокуроры завершили расследование о хищениях имущества банка Snoras  (14)

"Это очень важное решение, которое по сути подтверждает, что действовала модель присвоения средств Snoras, в которой участвовали и зарубежные банки. Пока это только первый шаг, однако процесс создает предпосылки получить возмещение понесенного Snoras ущерба от Meinl Bank", – сказал для пресс-релиза администратор по банкротству Snoras Гинтарас Адомонис.

Договор заклада между Snoras, который представлял скрывающийся сейчас в России Раймондас Баранаускас, и Meinl Bank подписан 20 сентября 2011 года. Во исполнение обязательств по договору Snoras перевел на счет в австрийском банке 11 млн евро, а в декабре того же года Meinl Bank списал все 11 млн евро, потому что связанное с В. Антоновым предприятие не выполняло обязательства по договору кредита.

Деятельность Snoras решением правительства Литвы была остановлена 16 ноября 2011 года, 24 ноября Банк Литвы обратился в суд по поводу дела о банкротстве, а дело о банкротстве Snoras было возбуждено 7 декабря 2011 года.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
Статьи по теме:

Дело банка Snoras выходит на финишную прямую (39)

Литовская правоохрана намерена завершить...

Глава Центробанка Литвы: истории с отмыванием денег бросают тень на банковский сектор Балтии (14)

Истории с отмыванием денег, в которых упоминаются и...

Бизнес

Iki за три года планирует открыть 20 новых магазинов (1)

Контролируемая немецкой компанией Rewe крупнейшая в...

В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)

В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...

Snoras хочет вернуть из австрийского Meinl Bank 11 млн евро (2)

Администратор по банкротству потерпевшего крах...

Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)

Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...

Elektrum Lietuva: электроэнергия в Литве – самая дешевая в странах Балтии (2)

Электроэнергия в странах Балтии в течение недели...

TOP новостей

Грибаускайте: не хочу критиковать, выборы – оценка правящих (3)

По словам президента Литвы Дали Грибаускайте , выборы...

Идея для Литвы: из Вильнюса в Каунас за 15 минут (95)

Поездка из Вильнюса в Каунасский аэропорт...

Маршрут Вильнюс-Тбилиси под вопросом: прекращена продажа билетов (11)

Похоже, что Вильнюсский аэропорт , который планировал с...

Евробарометр: жители Литвы остаются самыми большими оптимистами по поводу ЕС (14)

Жители Литвы больше всех жителей других стран - членов...

В Вильнюсе торговая сеть Iki открыла центр обучения (1)

В вильнюсском микрорайоне Шешкине был открыт центр...