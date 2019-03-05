Администратор по банкротству Snoras инициировал дело против Meinl Bank в Литве в 2015 году, однако австрийский банк обратился с иском против Snoras в Венский международный арбитраж с просьбой признать, что средства Snoras на сумму 11 млн евро были заложены надлежащим образом. 21 января этого года арбитраж отклонил этот иск и дополнительно признал, что договор заклада между Snoras и Meinl Bank по австрийскому праву считается ничтожным и недействительным.

"Это очень важное решение, которое по сути подтверждает, что действовала модель присвоения средств Snoras, в которой участвовали и зарубежные банки. Пока это только первый шаг, однако процесс создает предпосылки получить возмещение понесенного Snoras ущерба от Meinl Bank", – сказал для пресс-релиза администратор по банкротству Snoras Гинтарас Адомонис.

Договор заклада между Snoras, который представлял скрывающийся сейчас в России Раймондас Баранаускас, и Meinl Bank подписан 20 сентября 2011 года. Во исполнение обязательств по договору Snoras перевел на счет в австрийском банке 11 млн евро, а в декабре того же года Meinl Bank списал все 11 млн евро, потому что связанное с В. Антоновым предприятие не выполняло обязательства по договору кредита.

Деятельность Snoras решением правительства Литвы была остановлена 16 ноября 2011 года, 24 ноября Банк Литвы обратился в суд по поводу дела о банкротстве, а дело о банкротстве Snoras было возбуждено 7 декабря 2011 года.