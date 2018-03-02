Вильнюсский окружной суд в сентябре прошлого года постановил, что иск Snoras должен рассматриваться в швейцарских судах, поэтому он оставил иск без рассмотрения. Апелляционный суд Литвы 1 марта отменил это решение и вернул дело для дальнейшего рассмотрения в суд первой инстанции.

Апелляционный суд утверждает, что рассмотрение иска Snoras в Литве, а не в швейцарских судах возможно благодаря положению Луганской конвенции о том, что дело может возбуждаться не по месту штаб-квартиры ответчика, а по месту, где проявился ущерб.

"Ущерб обоснованно может считаться возникшим в Литве, поскольку он направлен не только на нарушение ценности имущественного характера, проявившейся в утечке конкретного имущества, но и в ценностях иного рода - нарушении стабильности и надежности банковской системы", - говорится в распоряжении Апелляционного суда.

Банк Snoras указал суду, что принадлежащие ему денежные средства и ценные бумаги были переведены на счет в банке Julius Baer & Co. и использованы как залог под кредиты. Кредитные средства потом переводились на открытый Julius Baer & Co. счет компании, которая зарегистрирована в Панаме и контролировалась бывшим крупнейшим акционером Snoras Владимиром Антоновым, при этом необоснованно указывалось, что настоящим выгодоприобретателем является Snoras.

Когда выяснилось, что схема перевода денег была незаконной, имущество Snoras было возвращено на счета последнего в других банках, однако впоследствии оно было переведено на личные счета В. Антонова и бывшего акционера и президента Snoras Раймондаса Баранаускаса или на счета контролируемых ими компаний в банке Julius Baer & Co.

После того, как был объявлен мораторий на деятельность Snoras и выданы ордеры на арест В. Антонова и Р. Баранаускаса, банк Julius Baer & Co. стал поспешно реализовывать находящиеся на их счетах ценные бумаги и погасил вырученными средствами предоставленные им кредиты, без выяснения происхождения средств и собственности.

Julius Baer & Co. подтвердила суду, что Snoras пытается снять ответственность за действия своих работников. Банк Julius Baer & Co. утверждает, что он был введен в заблуждение Snoras и его акционерами, руководителями, которые всегда утверждали, что объектом сделок было личное имущество В. Антонова и Р. Баранаускаса.

Деятельность Snoras была прекращена в ноябре 2011 года. Р. Баранаускас и В. Антонов скрываются от правоохраны в России, в Литве их собираются судить заочно.