Snaige сообщила через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, что финансовый результат 2017 года скорректирован в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и решением службы надзора Центробанка Литвы.
По словам гендиректора Snaige Гядиминаса Чейки, такая переклассификация долга ухудшила финансовый результат компании, однако это не значит, что долг уже списан или что не будут требовать его вернуть. Кроме того, по его словам, компания группы, получившие кредиты, не нарушили условий договора, к сроки возврата кредитов еще не истекли.
В начале февраля Банк Литвы сообщил, что связанные с российской компанией Polair компании до 30 сентября 2017 года получили от Snaige кредиты на 11,92 млн евро, за которые с середины 2012 года не платят проценты. Тогда ЦБ наказал Snaige штрафом в размере 207 тыс. евро, поскольку компания не действовала в собственных интересах и интересах всех акционеров.
91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемой российской группой Polair компании Sekenora Holdings, которая зарегистрирована на Кипре.
Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
Snaige: убытки обусловлены кредитами, причисленными к сомнительным
Контролируемый российской группой Polair единственный в...
Компания Mokilizingas продается за 15 млн евро
Литовская компания лизинга и потребительских кредитов...
В Литву приходит еще одна гостиничная сеть (3)
Литовский гостиничный рынок пополнит новый бренд –...
Литовский суд разрешил продолжить конкурс национального стадиона (9)
В четверг Литовский Апелляционный суд (ЛАС) разрешил...
TOP новостей
"Детские" деньги: обещали много и всем, но больше трети ничего не получили (18)
Правящие Литвы обещали расширять налоги для...
МВД Литвы: решения по визам принимаются вдвое быстрее (2)
В марте в Департаменте миграции (ДМ) Литвы принято 700...
Чудеса литовского строительства: дом есть, но его нет (25)
В Вильнюсе , в Бальсяй, на ул. Жалчу, жители получили...
Сюрприз: на пути поступающих в университеты - препятствия, коллегии привлекают бесплатными местами (1)
Государство в этом году обрадовало студентов...
Две Литвы: столица опережает остальную Литву по всем параметрам (6)
Департамент статистики Литвы начал готовить и...