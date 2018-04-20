Snaige: убытки обусловлены кредитами, причисленными к сомнительным

Snaige сообщила через информационную систему Вильнюсской фондовой биржи Nasdaq, что финансовый результат 2017 года скорректирован в соответствии со стандартами бухгалтерского учета и решением службы надзора Центробанка Литвы.

По словам гендиректора Snaige Гядиминаса Чейки, такая переклассификация долга ухудшила финансовый результат компании, однако это не значит, что долг уже списан или что не будут требовать его вернуть. Кроме того, по его словам, компания группы, получившие кредиты, не нарушили условий договора, к сроки возврата кредитов еще не истекли.

В начале февраля Банк Литвы сообщил, что связанные с российской компанией Polair компании до 30 сентября 2017 года получили от Snaige кредиты на 11,92 млн евро, за которые с середины 2012 года не платят проценты. Тогда ЦБ наказал Snaige штрафом в размере 207 тыс. евро, поскольку компания не действовала в собственных интересах и интересах всех акционеров.

91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемой российской группой Polair компании Sekenora Holdings, которая зарегистрирована на Кипре.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.