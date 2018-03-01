Snaige обжалует назначеннй Банком Литвы штраф в размере 0,2 млн евро

Контролируемый российской группой Polair единственный в странах Балтии производитель холодильников - литовская Snaige обжалует решение Банка Литвы (БЛ, Центробанк) оштрафовать его на 207 тыс. евро.
Šaldytuvų gamykla Snaigė
© DELFI / Kiril Čachovskij

"На наш взгляд, все решения акционеров, правления и руководства компании, подлежащие к получению суммы и другие неопределенные моменты были должным образом отражены в годовых аудированных отчетах. Решение назначить штраф, скорее всего, было обусловлено лишь разницей в оценке подлежащих к применению правовых актов и раскрытой информации", - сказал для пресс-релиза гендиректор компании Гядиминас Чейка.

Назначивший штраф в начале февраля БЛ утверждал, что компания не действовала в собственных интересах и интересах всех акционеров. Центробанк отметил, что связанные с главным акционером предприятия компании до конца сентября 2017 года получили от Snaige кредиты в объеме 11,92 млн евро, за которые с середины 2012 года они не платят проценты.

91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемой российской группой Polair компании Sekenora Holdings, которая зарегистрирована на Кипре.

Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.

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