Snaige обжалует назначеннй Банком Литвы штраф в размере 0,2 млн евро

"На наш взгляд, все решения акционеров, правления и руководства компании, подлежащие к получению суммы и другие неопределенные моменты были должным образом отражены в годовых аудированных отчетах. Решение назначить штраф, скорее всего, было обусловлено лишь разницей в оценке подлежащих к применению правовых актов и раскрытой информации", - сказал для пресс-релиза гендиректор компании Гядиминас Чейка.
Назначивший штраф в начале февраля БЛ утверждал, что компания не действовала в собственных интересах и интересах всех акционеров. Центробанк отметил, что связанные с главным акционером предприятия компании до конца сентября 2017 года получили от Snaige кредиты в объеме 11,92 млн евро, за которые с середины 2012 года они не платят проценты.
91,1% акций Snaige принадлежит косвенно контролируемой российской группой Polair компании Sekenora Holdings, которая зарегистрирована на Кипре.
Акции Snaige котируются в Дополнительном списке Вильнюсской биржи Nasdaq.
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