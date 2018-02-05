Заработавший подводный кабель смычки ЛЭП Литвы со Швецией NordBalt на минувшей неделе снизил цену на электроэнергию в Литве – она сократилась на 15,5%.
Nordbalt
© Reuters / Scanpix

Оператор сети электропередачи Litgrid сообщил, что цена на электроэнергию в Литве составила 37 евро за мегаватт-час (на прошлой неделе – 43,8 евро). Между тем, в торговых зонах Балтийских стран и Финляндии на бирже Nord Pool она упала на 16%.

На минувшей неделе в Литве было импортировано 70% потребленной электроэнергии: 43% - из Швеции, 28% - из Латвии, Эстонии и Финляндии, 29% - из третьих стран.

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