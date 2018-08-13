Smiltynės perkėla на Жолинес ожидает рекордное число отдыхающих

По данным представителей компании, в праздники, длинные выходные поток переправляющихся в Смильтине увеличивается в два и больше раз, эта неделя не будет исключением. Уже с понедельника число клиентов увеличилось, самый большой наплыв ожидается во вторник и в среду.

"На новой переправе, где переправляют автомобили, поток со стороны Клайпеды становится интенсивнее с 10 ч. и это длится до 13-14 ч. В рабочие дни бывают очереди, а в выходные они удлиняются еще больше, поэтому просим отдыхающих проявить терпение. Желающим миновать очереди рекомендуем приезжать до 10 ч. или после обеда. Можно также звонить по номеру 1870, и консультанты предоставят информацию о реальной ситуации, тогда можно будет планировать свое время", - сказал гендиректор АО Smiltynės perkėla Дарюс Бутвилас.

В выходные - 18 и 19 августа - прогнозируют большой поток машин, переправляющихся из Смильтине в Клайпеду, поскольку отдыхающие поедут домой. Поэтому отдыхающим рекомендуют планировать свое время, например, уезжать раньше.

"Такой наплыв отдыхающих для нас не в новинку, мы к этому готовы. Паромы будут работать на полную мощность. Без перерыва. (...) Мы будем делать все, чтобы снизить заторы", - обещал Бутвидас.