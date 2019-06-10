По данным Отдела расследований LRT, предприятия акционеров двух литовских коммерческих групп: Novikontas и Garant Group, – участвуют в государственных закупках в России.
Связанное с Novikontas через акционеров ООО "РСБ – Калининград" получило более десяти заказов Федеральной службы безопасности (ФСБ) России, а работы выполняет на российских судах спецназначения. Часть этих заказов финансировалась на средства оборонного бюджета России.
Как показывает информация Отдела расследований LRT, ООО "РСБ – Калининград" продало и устанавливало оборудование связи на российском судне, которое упоминается в отчете литовской госбезопасности о попытках шпионажа на Балтике.
Предприятия Novikontas выигрывало заказы армии Литвы и стратегического Клайпедского морского порта. Клайпедский порт в прошлом году обратился в правительственную комиссию по оценке угроз относительно сделок с Novikontas, однако сделки были признаны соответствующими интересам национальной безопасности.
Заказчики связанных с Garant Group в России предприятий – дочернее предприятие нефтеконцерна "Роснефть", а также управляющий флотом атомных ледоколов "Атомфлот". У компании акционера Garant в Калининграде был договор и с ФСБ.
Клиенты предприятия Garant Group в Литве – армия, Служба охраны госграницы Литвы, Клайпедский порт и управляющая оператором Терминалом сжиженного природного газа компания Klaipedos nafta.
По мнению экспертов, к которым обратились работники LRT, успех на государственных конкурсных закупках России может быть не случайным.
США применяют к ФСБ санкции и запрещают бизнесу заключать с ней сделки. В Евросоюзе и Литве таких санкций нет.
Выручка Klaipedos nafta в этом году увеличилась на 11,9% до 49,7 млн евро (1)
Контролируемый государством оператор терминалов...
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