По данным издания, возможность снять жилье в Вильнюсе уже сейчас подыскивают богомольцы из других стран, в основном Польши, o а в некоторых гостиницах уже забронированы все номера, даже составляют списки ожидающих места на случай если кто-то отзовет бронирование.

Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов (ЛАГР) Эвалда Шишкаускене заметила, что несмотря на то, что в одних гостиницах забронированы все номера, другие пустуют.

"В центре Вильнюса, в Старом городе, гостиницы на это время забронированы. Оживление в связи с приездом папы ощущается уже давно. Однако гостиницы, расположенные подальше от центра, особого интереса клиентов не ощутили", – сказала Шишкаускене.

По ее словам, в Каунасе положение похожее. Свободные места есть подальше от центра или в дорогих гостиницах, рассчитанных на представителей бизнеса.

Напомним, что папа римский прибудет с визитом в Литву 22–23 сентября. Позже уедет в Латвию и Эстонию.

Папа римский встретится с президентом Литвы Далей Грибаускайте, представителями власти и общества, с дипломатами.

Папа посетит Острабрамскую часовню, на Кафедральной площади встретится с молодежью, посетит Музей оккупации и борьбы за свободу. Он также посетит Каунас, где в парке Сантакос проведет службу, пообедает с епископами, в Каунасском кафедральном соборе встретится со священниками.