СМИ: в связи с расширением крупных торговых сетей в Литве откроются десятки новых магазинов

Пять крупнейших торговых сетей в Литве Maxima, Lidl, Rimi, Iki и Norfa в этом году планируют открыть новые магазины и обновить имеющиеся, на эти цели они выделили миллионные бюджеты, сообщила деловая газета Verslo zinios.
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Глава отдела недвижимого имущества Rimi Lietuva Миндаугас Жилинскас сообщил, что в этом году планируется открыть, как минимум, пять супермаркетов: по одному в Вильнюсе, Друскининкай, и Клайпедском районе, два в Панявежисе. В целом инвестиции составят около 10 млн евро. В 2021-2023 годах планируется открывать по 12 магазинов ежегодно.

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В Шяуляй открылся новый магазин сети Maxima

Гендиректор компании Palink, владеющей сетью супермаркетов Iki, Герардас Рогас сказал, что в течение двух лет в целом планируется открыть 20 новых и реконструировать 50 имеющихся магазинов по всей Литве.

Гендиректор Maxima Кристина Мейде сообщила, что в этом году планируется открыть шесть совершенно новых магазинов и обновить около десятка супермаркетов по всей Литве. По ее словам, инвестиции в развитие в этом году достигнут почти 30 млн евро.

В этом году Norfa откроет шесть новых магазинов, две из них уже действуют, а инвестиции в развитие в этом году составят около 15 млн евро.

Сеть Lidl, которая начала работу в Литве летом 2016 года, и владеющая сейчас 43 магазинами, до конца года откроет еще как минимум два магазина.

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