Verslo žiniоs получила данные о том, что Vilniaus prekyba, которая через дочернее предприятие управляет ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй. ведет переговоры с возможными покупателями этих ТЦ.
Правда, продадут не обязательно все три ТЦ Akropolis.
Представитель Akropolis Group подтвердил, что переговоры проходят, но никаких соглашений пока нет.
"Akropolis Group - лидер на рынке расширения и управления ТЦ в странах Балтии, поэтому мы постоянно ведем переговоры. Некоторые проходят н в данное время", – сказал представитель компании.
"Мы предоставляем информацию только после того, как будет достигнуто соглашение или заключена сделка. Пока таких соглашений нет, – сказал он, – как всегда, как только появятся новости, которые важны для наших посетителей и партнеров, мы информируем общество".
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