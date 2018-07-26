Verslo žiniоs получила данные о том, что Vilniaus prekyba, которая через дочернее предприятие управляет ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй. ведет переговоры с возможными покупателями этих ТЦ.

Правда, продадут не обязательно все три ТЦ Akropolis.

Представитель Akropolis Group подтвердил, что переговоры проходят, но никаких соглашений пока нет.

"Akropolis Group - лидер на рынке расширения и управления ТЦ в странах Балтии, поэтому мы постоянно ведем переговоры. Некоторые проходят н в данное время", – сказал представитель компании.

"Мы предоставляем информацию только после того, как будет достигнуто соглашение или заключена сделка. Пока таких соглашений нет, – сказал он, – как всегда, как только появятся новости, которые важны для наших посетителей и партнеров, мы информируем общество".