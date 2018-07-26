В этом году может быть заключена крупная сделка – продажа компаний, управляющих ТЦ Akropolis, сообщает vz.lt.
Akropolis
© DELFI / Kiril Čachovskij

Verslo žiniоs получила данные о том, что Vilniaus prekyba, которая через дочернее предприятие управляет ТЦ Akropolis в Вильнюсе, Клайпеде и Шяуляй. ведет переговоры с возможными покупателями этих ТЦ.

Правда, продадут не обязательно все три ТЦ Akropolis.

Представитель Akropolis Group подтвердил, что переговоры проходят, но никаких соглашений пока нет.

"Akropolis Group - лидер на рынке расширения и управления ТЦ в странах Балтии, поэтому мы постоянно ведем переговоры. Некоторые проходят н в данное время", – сказал представитель компании.

"Мы предоставляем информацию только после того, как будет достигнуто соглашение или заключена сделка. Пока таких соглашений нет, – сказал он, – как всегда, как только появятся новости, которые важны для наших посетителей и партнеров, мы информируем общество".

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии

Бизнес

Российская компания информтехнологий MERA откроет подразделение в Вильнюсе (2)

Поставщик программного обеспечения российского...

СМИ: в планах продажа нескольких ТЦ Akropolis (1)

В этом году может быть заключена крупная сделка –...

Компания "Литовские железные дороги" выплатит государству 34 млн евро дивидендов (1)

Находящаяся в управлении государства компания...

В Клайпеду прибыл новый груз СПГ (9)

Новый груз сжиженного природного газа ( СПГ ) норвежской...

Kristijonas Kaikaris

После вереницы неудач Small Planet Airlines отрицает информацию об устаревших самолетах (5)

После ряда отсроченных рейсов и вереницы неудач,...

TOP новостей

Aleksandras Bortnikovas Aramas Sargsianas „Yandex Taxi“ Kijeve

Амбициозные планы перевозчика в Литве омрачает тень Кремля: в законе есть брешь (11)

Скачиваешь приложение, вызываешь автомобиль и за...

Любовь закончилась: какой будет цена флирта с Кремлем для поляков Литвы? (45)

Отношения между Литвой и Польшей переживают перелом....

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность: информацию распространили лишь через 4 дня (2)

Жизни и здоровью людей в Литве угрожала опасность,...

Депутата горсовета Титова на митинге в Клайпеде обсыпал мукой другой депутат Мэр Клайпеды призвал дать "принципиальную оценку" (181)

В четверг на митинге в Клайпеде члена Клайпедского...

Нелегально работающий мастером мужчина: жители Литвы переплачивают за услуги (49)

Доминикас, который после работы нелегально работает...