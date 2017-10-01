Выводы юристов не согласуются с позицией стран, сопротивляющихся развитию этой инвестиции, в том числе Литвы, Польши и других государств. В Литве, к примеру, уверены, что это политический проект России.

По неофициальной информации "Польского радио", с документами о Nord Stream 2 ознакомились послы стран-членов ЕС.

Европейские юристы, к которым с просьбой об анализе обратилась Германия, написали в документе, что каждое государство имеет право самостоятельно решать, в каком размере и из какого источника получать энергию. По их мнению, нет нужды в переговорах по поводу Nord Stream 2 между Россией и Евросоюзом.

Напомним, за переговоры в таком формате высказывалась Еврокомиссия, подчеркивая, что проект не может существовать в юридической пустоте, а, поскольку есть разные мнения по поводу законов ЕС применительно к морской части, следовало согласовать с Москвой новые правила.

Дипломаты из региона Центральной и Восточной Европы отмечают, что анализ, представленный юристами, согласуется с настроениями в Берлине. Ранее Берлин заявлял, что для строительства Nord Stream 2 не нужны никакие новые правила, поскольку это экономический проект.

При этом большинство стран Центральной и Восточной Европы называют проект политическим и полагают, что цель инвестиции заключается в том, чтобы расширить возможности России в вопросе давления на эти страны.

Nord Stream 2 – проект газопровода, предусматривающий поставки газа из России в Германию по дну Балтийского моря.

Проект планируется завершить до конца 2019 года. В этом же году Россия планирует прекратить поставки газа по газопроводу, проходящему через Украину, Польшу и страны Балтии. Акционерами Nord Stream 2 являются российский концерн «Газпром», австрийская компания OMV, немецкие фирмы BASF-Wintershall и Uniper, французская Engie и британско-нидерландская Royal Dutch Shell.