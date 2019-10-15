"Зарубежные инвесторы постоянно задают вопросы, как у нас регулируется выращивание и переработка посевной конопли, когда это будет полностью узаконено", – сказал Verslo zinios вице-министр Марюс Скуодис.
По его словам, сейчас имеется 6 потенциальных инвесторов, интересующихся переработкой посевной конопли в стране. С учетом представленных проектов их инвестиции составляют 15-150 млн евро, планируется создать от 20 до 1000 рабочих мест.
BNS напоминает, что правительство в июле утвердило рассматривающиеся в сейме поправки к законам, которые разрешили бы использовать для производства продукции все растение посевной конопли полностью, отказаться от нынешних ограничений и выращивать коноплю только для волокна, семян и садоводства.
Поправки к Закону о посевной конопле в парламенте зарегистрировали "аграрий" Виргиния Вингрене и социал-трудовик Пятрас Чимбарас, а также консерваторы Миндаугас Маяускас и Казис Старкявичюс.
Сейчас в Литве можно свободно купить различные продукты питания с содержанием семян конопли или конопляного масла – хлеб, муку, пиво. Однако, например, конопляное масло, даже произведенное из законно выращенной в Литве конопли – запрещено.
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