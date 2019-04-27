По данным портала, политик инвестировал 4 млн евро в апартаменты на побережье Антаманского моря. Деньги он занял в бизнесе, которым управляют его дети.

Сам Успасских также дал в долг более миллиона евро своему бизнес-партнёру, тайскому офицеру.