СМИ: Управление магазинами Adidas переняла компания Sportland LT

Компания Sportland LT в прошлом финансовом году получила 2,924 млн евро чистой прибыли - почти вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году.

85% акций предприятия принадлежи эстонской Sportland International Group, 15% - главе правления Sportland LT Владасу Корсаковасу. Главным патронирующим предприятием является зарегистрированное в Бельгии предприятие SportsDirect.com Retail (Europe).