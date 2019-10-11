СМИ: Управление магазинами Adidas переняла компания Sportland LT

Находящимися в вильнюсском, каунасском и клайпедском торговых центрах Akropolis германскими магазинами спортивной одежды Adidas теперь управляет компания Sportland LT, к которой перешел договор от предприятия Briedziukas, пишет деловая газета Verslo zinios.
Parduotuvė „Sportland“
© DELFI / Kiril Čachovskij

Компания Sportland LT в прошлом финансовом году получила 2,924 млн евро чистой прибыли - почти вдвое больше, чем в предыдущем финансовом году.

85% акций предприятия принадлежи эстонской Sportland International Group, 15% - главе правления Sportland LT Владасу Корсаковасу. Главным патронирующим предприятием является зарегистрированное в Бельгии предприятие SportsDirect.com Retail (Europe).

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