По данным Отдела журналистских расследований национальной теле-радиокомпании LRT, дочерняя компания Alvora в Калининграде строила торговые центры для члена Госдумы РФ Олега Болычева, который входит в партию Владимира Путина "Единая Россия", а также для нынешнего главы правительства Калининградской области Александра Рольбинова.
Акционер Alvora Николай Колесников утверждает, что не знал, что О. Болычев был депутатом Думы.
"Я убежден, что он стал депутатом после того, как мы завершили строительство. Я знал Болычева только из прессы, что продал эту сеть, поскольку была не очень удачной", – сказал Н. Колесников lrt.lt.
Между тем, он не отрицает, что поддерживает дружественные отношения с сотрудниками посольства Беларуси.
BNS напоминает, что в ходе повторной оценки конкурсного предложения Alvora на минувшей неделе была признана победителем конкурса на прокладку GIPL. Компания предложила провести работы за 79,85 млн евро (без НДС) до конца 2021 года.
Договор с Alvora планируется подписать 23 декабря, сразу после того, как его одобрят акционеры Amber Grid, если только подписание не остановит суд, рассматривающий иск другого участника этого конкурса – компании MT group.
Общая стоимость проекта достигает 500 млн евро, инвестиции со стороны Литвы составят порядка 136 млн евро. На проект выделено до 295,4 млн евро финансовой помощи Евросоюза (ЕС), из них Литве – около 58 млн евро.
Проект GIPL компания Amber Grid проводит в жизнь совместно с польской газопередающей компанией Gaz-System. Стальные трубы для газопровода в Литве поставит за 26,4 млн евро (без НДС) победившая на конкурсе польская компания Izostal.
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