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Туроператоры Tez Tour и Novaturas с 20 сентября возобновляют чартерные рейсы на Кипр, сообщил портал деловых новостей vz.lt.
СМИ: туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр
© Orijus Gasanovas

После отмены из-за коронавирусной пандемии туров на курорты Греции и Италии эти туроператоры не предлагали никаких полетов в другие страны.

Кипр сейчас является единственным направлением, куда наши туроператоры могут организовывать перелеты, а по поводу других направлений пока остается неопределенность.

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