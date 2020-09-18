СМИ: туроператоры Tez Tour и Novaturas возобновляют полеты на Кипр

После отмены из-за коронавирусной пандемии туров на курорты Греции и Италии эти туроператоры не предлагали никаких полетов в другие страны.

Кипр сейчас является единственным направлением, куда наши туроператоры могут организовывать перелеты, а по поводу других направлений пока остается неопределенность.