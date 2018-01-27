Таким образом, бюджет на оборону будет увеличен на 13% в сравнении с бюджетом 2017 года — $634 млн. Поскольку официально общий бюджет страны на 2018 год еще не утвержден, то расходы Пентагона пока эквивалентны прошлогодней планке.
Средства пойдут как на поддержание ядерного арсенала страны, так и на военные конфликты в других странах.
Газета подчеркивает, что такое решение Трампа ознаменует победу министра обороны Джеймса Мэттиса, в планах которого переоборудовать армию, чтобы сдерживать Китай и Россию.
Ранее в США подготовили новую ядерную стратегию.
Дорожающий алкоголь заставляет искать выход: латыши в выигрыше (2)
Правительства стран, в которых употребляют больше...
СМИ: Трамп хочет увеличить военные расходы США на 13% (1)
Президент США Дональд Трамп , как ожидается, обратится...
Несмотря на большой госдолг, экономист прогнозирует Литве одни из лучших показателей в ЕС (36)
Несмотря на то, что в последние годы Литва...
"Литовские аэропорты" возглавит Гельжинис (2)
Управляющую тремя аэропортами Литвы компанию Lietuvos oro...
ЕК будет частично финансировать исследования Круонисской ГЭС (3)
Еврокомиссия (ЕК) будет финансировать исследование...
TOP новостей
В неожиданном интервью Ванагайте не сдержала слез: я не думала, что со мной такое случится (82)
Даже президент России не сказал бы гражданину своей...
Больше тысячи вильнюсцев отметили день рождения столицы в Каунасе (5)
Второй год подряд акция " Каунас поздравляет Вильнюс"...
Дорожающий алкоголь заставляет искать выход: латыши в выигрыше (2)
Правительства стран, в которых употребляют больше...
Социал-демократы выдвинут своего кандидата на пост президента (2)
На президентских выборах в Литве в 2019 году...
Опрос: есть только один лидер партии, который нравится всем (33)
Лучше всех политиков Литвы респонденты оценивают...