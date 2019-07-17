Шведская деловая газета Dangens Industri сообщает, что, по ее данным, шведский Swedbank связан со сделками, на деньги которых финансировалась программа химического оружия в Сирии.

В публикации говорится, что эта сделка была заключена с банком FBME, который отличается непрозрачной репутацией.

Портал vz.lt пишет, что в этой сделке участвовали литовские клиенты банка Swedbank – якобы они заключили сделку с одним и более клиентом банка FBME.

Многие Западные страны обвиняют сирийский режим в использовании химоружия.