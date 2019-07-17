Шведская деловая газета Dangens Industri сообщает, что, по ее данным, шведский Swedbank связан со сделками, на деньги которых финансировалась программа химического оружия в Сирии.
В публикации говорится, что эта сделка была заключена с банком FBME, который отличается непрозрачной репутацией.
Портал vz.lt пишет, что в этой сделке участвовали литовские клиенты банка Swedbank – якобы они заключили сделку с одним и более клиентом банка FBME.
Многие Западные страны обвиняют сирийский режим в использовании химоружия.
Евростат: годовая инфляция в Литве в июне – самая низкая в странах Балтии
Согласованная годовая инфляция в Литве в июне была...
Выручка Tele2 в этом году выросла на 7% до 120 млн евро
Контролируемое шведской телекоммуникационной...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Эстонская Baltic Bioethanol планирует построить в Кедайняйской СЭЗ завод биоэтанола (1)
Зарегистрированная в Эстонии компания Baltic Bioethanol...
СМИ: Swedbank связан с программой химоружия в Сирии, упоминается и Литва (21)
Swedbank упоминается в еще одной скандальной истории. СМИ...
TOP новостей
Пугающие прогнозы: есть ли надежда на то, что старость в Литве будет иной (56)
Во всей Европе понемногу меняется демографическая...
Банк Литвы: у нас нет фактов о связях Swedbanks с сирийской программой химоружия
Центробанк (Банк Литвы ) утверждает, что не располагает...
Допустимую скорость превысили 50 000 водителей: треть из них уже получила штрафы (3)
В этом году из-за превышения скорости в Литве произошло...
Жительнице Литвы назначили специальное обследование: визит к врачу через два года (2)
Пациентка Каунасской клиники, не пожелавшая назвать...
Галина Тимченко: работа журналиста всегда будет связана с угрозами - иначе это не журналистика Специально для DELFI (6)
10-11 июля в Лондоне завершилась первая Глобальная...