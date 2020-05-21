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Участники строительного сектора Литвы в этом году прогнозируют его уменьшение на 30%, показывает проведенный Литовской строительной ассоциацией (ЛСА) опрос предприятий сектора, пишет в четверг газета Kauno diena.
СМИ: строительный сектор Литвы в этом году может уменьшиться на 30%
© DELFI / Karolina Pansevič

"Предприятия по развитию недвижимости начали останавливать строительство новых проектов, а отдельные частные застройщики, даже после уплаты авансов подрядчикам, тоже просят остановить все предстоящие работы", - сказал газете президент ЛСА Далюс Гядвилас.

Он говорит, что если строительный сектор уменьшится почти на треть, государственный бюджет рискует потерять налога на добавленную стоимость на сумму 200 млн евро, подоходного налога на сумму 40 млн евро и взносов социального страхования на 50 млн евро.

По данным опроса, почти 65% компаний отправили работников в простой из-за сокращения объемов работ, почти 80% компаний, работающих с частными заказчиками, сказали, что сталкиваются с запаздыванием расчетов за выполненные работы.

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