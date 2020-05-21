СМИ: строительный сектор Литвы в этом году может уменьшиться на 30%

"Предприятия по развитию недвижимости начали останавливать строительство новых проектов, а отдельные частные застройщики, даже после уплаты авансов подрядчикам, тоже просят остановить все предстоящие работы", - сказал газете президент ЛСА Далюс Гядвилас.
Он говорит, что если строительный сектор уменьшится почти на треть, государственный бюджет рискует потерять налога на добавленную стоимость на сумму 200 млн евро, подоходного налога на сумму 40 млн евро и взносов социального страхования на 50 млн евро.
По данным опроса, почти 65% компаний отправили работников в простой из-за сокращения объемов работ, почти 80% компаний, работающих с частными заказчиками, сказали, что сталкиваются с запаздыванием расчетов за выполненные работы.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Вопрос отмены карантина в Литве – два разных сценария: или сейчас, или через два года (39)
Литва живет в условиях карантина больше 60 дней. Пока...
Петро Пирогов, мигрант из Украины: Если ты не знаешь языка, ты или турист, или оккупант (68)
C Петром мы познакомились в такси. Увидев украинское имя...
Парламент Литвы одобрил предложение президента о выплатах семьям с детьми (1)
Президент Литвы Гитанас Науседа 20 мая представил...
В День национальных общин Литвы - виртуальная инициатива "Поздравь представителя нацменьшинств" (2)
21 мая в Литве отмечается День национальных общин....
Коронавирусом заболел еще один работник Rimi
Коронавирусом заболел еще один работник центрального...