Торговая сеть Maxima указала, что фиксируется спад продаж продукции Grigeo, сообщает издание Verslo žinios.
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Пресс-секретарь Maximos Эрнеста Дапкене сказала Verslo žinios, что 6-12 января, по сравнению с данными за тот же период 2019 года, было продано на 22% меньше продукции Grigeo.

Напомним, что на минувшей неделе правоохрана сообщила о том, что компания Grigeo Klaipėda сливала в Куршский залив неочищенные сточные воды.

Сообщалось, что природе нанесен ущерб на сумму нескольких миллионов евро. С учетом этого 7 января Grigeo Klaipėda обязали прекратить загрязнение природы.

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Торговая сеть Iki и компания Kesko Senukai, а также сети Rimi и Norfa заявили о прекращении закупок продукции компании Grigeo. Другие сети еще думают, что делать.

Президент группы Grigeo Гинтаутас Пангонис в минувший четверг сказал журналистам, что компания провела внутреннее расследование, которое показало, что стоки на самом деле попадали в залив, но по аварийной трубе и были они отчасти очищены. Пангонис сказал, что пока неизвестно, почему трубу использовали не по назначению.

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