Причина в том, что не был достигнут масштаб деятельности, правление группы не устраивали показатели затрат и выгоды. Отчасти это решение обусловлено тем, что внедрение решений по роботизации в секторе услуговых центров происходило быстрее, чем ожидалось.
Окончательно рабочие места будут возвращены в Швецию до декабря этого года.
Центр, который работает в Литве с 2015 года, предоставляет услуги администрирования, учета, информационных технологий, кадровых ресурсов в области страхования зарубежным рынкам.
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