Шведская страховая компания Skandia закрывает центр услуг в Вильнюсе и возвращает рабочие места в Швецию, пишет деловая газета Verslo zinios.
Bengt-Åke Fagerman
© Organizatorių archyvas

Причина в том, что не был достигнут масштаб деятельности, правление группы не устраивали показатели затрат и выгоды. Отчасти это решение обусловлено тем, что внедрение решений по роботизации в секторе услуговых центров происходило быстрее, чем ожидалось.

Окончательно рабочие места будут возвращены в Швецию до декабря этого года.

Центр, который работает в Литве с 2015 года, предоставляет услуги администрирования, учета, информационных технологий, кадровых ресурсов в области страхования зарубежным рынкам.

Бизнес

СМИ: шведская Skandia закрывает центр услуг в Вильнюсе (1)

Шведская страховая компания Skandia закрывает центр...

Литва позаимствовала на международных рынках 1,5 млрд евро (8)

Литва в среду позаимствовала на международных рынках...

Доход государственного и муниципальных бюджетов Литвы - 4,224 млрд евро

В январе-мае этого года доходы государственного...

Литва намерена ужесточить надзор за деятельностью с криптовалютами

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний...

Погрузки в Клайпедском порту в этом году выросли на 8,5% до 19,8 млн тонн (2)

В январе-мае этого года грузооборот За Клайпедского...

TOP новостей

Науседа пока против налога на "грязные" автомобили в Литве (10)

Избранный президент Литвы Гитанас Науседа говорит,...

Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Aleksandras Morozovas Aleksandras Lukašenka, Vladimiras Putinas Илья Заславский Žygimantas Pavilionis

"Не забывайте о слоне в комнате": в Литве обсудили сценарии вмешательства России в дела Беларуси (123)

Россия никогда не свергала режимов. Об этом во время...

Прокурор: если Сейм Литвы лишит Гражулиса иммунитета, он станет подозреваемым в деле Judex (5)

В так называемом деле компании Judex подозрения в данный...

Литва намерена ужесточить надзор за деятельностью с криптовалютами

В Литве стремятся регулировать деятельность компаний...

Из-за допинга литовский байдарочник Евгений Шуклин лишен олимпийского серебра (16)

Международный олимпийский комитет (МОК) официально...