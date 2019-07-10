СМИ: Sanobiotec планирует в Вильнюсе инвестиции в 8 млн евро, создаст 80 новых рабочих мест

Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.
Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.
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