СМИ: Sanobiotec планирует в Вильнюсе инвестиции в 8 млн евро, создаст 80 новых рабочих мест

Зарегистрированная в прошлом году компания биотехнологий Sanobiotec, которая вместе с Национальным институтом рака реализует проект научных исследований в сфере онкологии, обоснуется в промышленном парке инноваций Вильнюса, где планирует инвестировать до 8 млн евро и создать 80 новых рабочих мест, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
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Компания обоснуется на территории парка в 55 аров, здесь будет создан центр научных исследований и экспериментального развития, административные помещения.

Строительство начнется в ноябре этого года, а деятельность компании планируется начать в 2021 году.

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