СМИ: руководитель Revolut Bank сообщил о переходе к следующему этапу

В интервью порталу vz.lt он сказал, что банк приходит на рынок, дабы предложить альтернативы традиционным банковским услугам.

По его словам, банковские услуги вначале будут ограничиваться депозитами и потребительскими кредитами. При этом он подчеркнул, что сервисное предложение группы Revolut было основано на пакете банковского и платёжного учреждения в Англии. По словам Миркеса, потребительские кредиты могут быть дешевле, удобнее и проще в управлении, чем в большинстве банков.

Ранее BNS сообщало, что Revolut Bank планирует во второй половине этого года открыть специализированный банк. В настоящее время в банке работают 42 человека, и к концу года планируется удвоить штат. В настоящее время Revolut в Литве имеет уже более 200 тыс. клиентов.

В декабре прошлого года Европейским центральным банком с одобрения Банка Литвы Revolut Bank была выдана лицензия специализированного банка.