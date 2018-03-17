По данным агентства, лишь 1% от подозрительных сделок, о которых сообщили в 2017 году банки, были направлены в правоохранительные органы. Для сравнения — в Швейцарии в 2016 году полиции было направлено около 60% сообщений о подозрительной активности. В среднем по ЕС полиция расследует каждый десятый сигнал, который вызывает подозрения в отмывании денег, свидетельствует статистика Europol.
Reuters отмечает, что в Латвии борьбой с отмыванием денег в финансовой системе занимается Cлужба по предотвращению легализации незаконно полученных средств, в штате которой всего 33 человека. Зарплата некоторых из них составляет всего 800 евро в месяц. Директор службы Виестурс Бурканс заявил агентству, что количество осужденных в связи с отмыванием денег невелико — за год около 10 человек. Он также признал, что для мониторинга банков нужно больше ресурсов.
То же самое заявили агентству и другие официальные лица. Бывший министр юстиции Янис Борданс, в частности, заявил, что в Латвии отличные законы, но проблема заключается в их выполнении. "Кто будет контролировать?" — задал риторический вопрос Борданс.
Иностранные клиенты, в основном, из стран бывшего СССР, используют латвийские банки в качестве перевалочного пункта для вывода денег на счета в других странах — например, Швейцарии. После того, как Латвия вступила в ЕС, такие трансферы выглядели для западных банков менее рискованными, чем прямые переводы из России. На пике развития этого бизнеса, в 2015 году, в латвийских банках на счетах иностранных клиентов хранилось около 12 млрд евро.
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