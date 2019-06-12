СМИ: Rimi планирует открыть интернет-магазины в Балтии до 2020 года

Торговая сеть Rimi планирует открыть интернет-магазины в Балтийских странах до 2020 года, сообщил директор по маркетингу и развитию бизнеса Rimi Baltic Густав Фернстром.
Prekybos tinklas "Rimi"
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"Во всех трех Балтийских странах мы начнем электронную торговлю до 2020 года, в одной из стран, скорее всего, запустим интернет-магазин еще в конце этого года (...) Опыт нашей компании в Швеции свидетельствует, что это очень ожидаемая услуга, особенно актуальная для семей и людей, которым трудно найти время для похода в магазин", – сказал в интервью литовской деловой газете Verslo zinios Г. Фернстром.

В ответ на вопрос о прибыльности электронной торговли на мелких рынках, например, в Литве, он сказал, что верит в такую возможность: "Я искренне в это верю. Мы это делаем, у нас есть честолюбивая цель развивать прибыльный бизнес".

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В мае BNS сообщало, что в прошлом году, второй год подряд, Rimi Lietuva работала убыточно – по данным аудита ее чистые убытки достигали 2,995 млн евро и были на 6,4% больше, чем в 2017 году, когда они составляли 2,814 млн евро, говорится в отчете компании о деятельности в 2018 году, предоставленном Реестровому центру.

Руководитель Rimi Lietuva Гедрюс Бандзявичюс тогда сказал BNS, что ухудшение показателя чистой прибыли определено интенсивной подготовкой к будущему расширению, именно к электронной торговле, а также ростом затрат на заработные платы.

100% акций Rimi Lietuva принадлежат Rimi Baltic, контролируемой шведской компании ICA Gruppen.

Сейчас в Литве действуют интернет-магазины Barbora (принадлежит Maxima grupe) и Assorti.

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