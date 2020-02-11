СМИ: продажи Kesko Senukai в прошлом году в странах Балтии выросли почти на 19%

Издание основывается на отчете для инвесторов, опубликованном финской корпорацией Kesko. Результаты литовской Kesko Senukai не детализируются, поскольку, по словам представителей компании, сейчас еще ведется аудит.

Чистые продажи группы Kesko в прошлом году составили 10,72 млрд евро – на 3,3% больше, чем в 2018 году. Сопоставимая прибыль от деятельности в Балтийских странах несколько снизилась.

BNS напоминает, что Kesko Senukai в Балтийских странах принадлежат 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 K-Rauta в Эстонии и 11 K-Senukai в Латвии. У компании также есть 27 магазинов OMA в Беларуси.