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В прошлом году продажи крупнейшей в Балтийских странах сети магазинов стройматериалов, бытовых и ремонтных товаров Kesko Senukai составили 715,5 млн евро – на 18,8% больше, чем в 2018 году (602,1 млн евро), сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
СМИ: продажи Kesko Senukai в прошлом году в странах Балтии выросли почти на 19%
© Bendrovės nuotr.

Издание основывается на отчете для инвесторов, опубликованном финской корпорацией Kesko. Результаты литовской Kesko Senukai не детализируются, поскольку, по словам представителей компании, сейчас еще ведется аудит.

Чистые продажи группы Kesko в прошлом году составили 10,72 млрд евро – на 3,3% больше, чем в 2018 году. Сопоставимая прибыль от деятельности в Балтийских странах несколько снизилась.

BNS напоминает, что Kesko Senukai в Балтийских странах принадлежат 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 K-Rauta в Эстонии и 11 K-Senukai в Латвии. У компании также есть 27 магазинов OMA в Беларуси.

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