СМИ: продажи Kesko Senukai в прошлом году в странах Балтии выросли почти на 19%

Издание основывается на отчете для инвесторов, опубликованном финской корпорацией Kesko. Результаты литовской Kesko Senukai не детализируются, поскольку, по словам представителей компании, сейчас еще ведется аудит.
Чистые продажи группы Kesko в прошлом году составили 10,72 млрд евро – на 3,3% больше, чем в 2018 году. Сопоставимая прибыль от деятельности в Балтийских странах несколько снизилась.
BNS напоминает, что Kesko Senukai в Балтийских странах принадлежат 104 магазина – 85 Senukai и Statybu duona в Литве, 8 K-Rauta в Эстонии и 11 K-Senukai в Латвии. У компании также есть 27 магазинов OMA в Беларуси.
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