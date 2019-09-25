СМИ: последствия краха Thomas Cook ощутил и литовский бизнес

Как утверждают зарубежные СМИ, компания Thomas Cook арендовала самолеты у литовского предприятия Avion Express и принадлежащей предпринимателю Гедиминасу Жемялису латвийской авиакомпании SmartLynx.
Однако представители Avion Express ситуацию не драматизируют. А по словам Г. Жемялиса, если SmartLynx и понесет убытки, то они будут минимальные, он прогнозирует, что на Литве в целом крах Thomas Cook заметно не скажется.
BNS напоминает, что старейший в Великобритании туроператор Thomas Cook не смог достичь соглашения о помощи и в понедельник объявил о банкротстве.
Компания просила у частных инвесторов 200 млн фунтов стерлингов (227 млн евро), которые позволили бы ей избежать краха.
Туроператор прекратил все полеты, отменяет путешествия и бронирование гостиничных номеров. Долги Thomas Cook составляют около 2 млрд фунтов стерлингов.
Банкротство компании испортило отпуск примерно 600 тыс. европейских туристов.
Во вторник было объявлено, что правоохранительные органы Великобритании начали расследование по поводу действий руководства Thomas Cook и попытаются установить, могли ли они ускорить крах компании.
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