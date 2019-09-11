СМИ: после реформ банк Luminor настроен активизировать кредитование бизнеса

Руководитель департамента бизнес-банкинга Luminor в Литве Йонас Урбонас сказал, что после объединения банков Nordea и DNB внимание было сконцентрировано на внутренних реформах.
"В данный момент мы готовы к более активному участию на рынке, склоны увеличить портфель бизнес-кредитов", – сказал Й. Урбонас Verslo zinios.
По его словам, наиболее пресыщенным кредитами является сектор недвижимого имущества.
BNS напоминает, что банк Luminor был создан в 2017 году в результате объединения деятельности банков Северных стран Nordea и DNB в странах Балтии. В сентябре прошлого года подписан договор о продаже 60% акций банка с американской инвестиционной компанией Blackstone. Сделку должны утвердить Банк Литвы и Европейский Центробанк. Ее планируется завершить во втором полугодии этого года.
Luminor – это зарегистрированный в Эстонии банк, у него есть подразделения в Литве и Латвии.
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