Генеральный директор Itaka Lietuva Доминик Миловский утверждает, что на результат повлияла масштабная маркетинговая компания, которая создала на рынке избыточное предложение.
О планах на этот год он сказал, что согласно стратегии Itaka первые два года деятельности - это время инвестиций, а с третьего года планируется начать зарабатывать.
BNS напоминает, что летом прошлого года Itaka Holdings объявила о начале самостоятельной деятельности в Литве, до сих пор в стране ее представляла компания Alfaturas. Itaka отмечала, что считает литовский рынок перспективным.
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