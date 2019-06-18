Крупнейший польский турпоператор Itaka в первый год деятельности в Литве получил 5,57 млн евро доходов и понес 2,79 млн евро убытков. Это результат компания называет планированным, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
© DELFI / Domantas Pipas

Генеральный директор Itaka Lietuva Доминик Миловский утверждает, что на результат повлияла масштабная маркетинговая компания, которая создала на рынке избыточное предложение.

О планах на этот год он сказал, что согласно стратегии Itaka первые два года деятельности - это время инвестиций, а с третьего года планируется начать зарабатывать.

BNS напоминает, что летом прошлого года Itaka Holdings объявила о начале самостоятельной деятельности в Литве, до сих пор в стране ее представляла компания Alfaturas. Itaka отмечала, что считает литовский рынок перспективным.

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