Литовские туроператоры Novaturas и Tez Tour будут перевозить своих клиентов на семи самолетах авиаперевозчика GetJet Airlines, средний возраст использования которых, по современным стандартам авиации вызывает беспокойство – 24 года и 9 месяцев, сообщила газета Lietuvos rytas.
GetJet Airlines lėktuvas
© Shutterstock

Когда газета решила поинтересоваться, кому теперь доверят своих клиентов крупные туроператоры Литвы, выяснилось, что новейший самолет этой авиакомпании произведен 19 лет назад, а старейший – 29 лет назад.

Директор GetJet Airlines Дарюс Вилтаркис сообщил в интервью газете, что в договоре с туроператором указано, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 производства 2003 и 2001 года, а также на более новом Boeing-737 Next Gen.

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По словам Д. Вилтракиса, идут интенсивные переговоры с компаниями лизинга по поводу дополнительных самолетов – это будут модели Airbus A320 и Boeing 737.

Заместитель Администрации гражданской авиации Литвы Альвидас Шумскас подтвердил, что ни в каких правовых актах нет ни слова о возрасте самолета, по достижении которого его нельзя использовать для полетов.

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