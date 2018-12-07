Когда газета решила поинтересоваться, кому теперь доверят своих клиентов крупные туроператоры Литвы, выяснилось, что новейший самолет этой авиакомпании произведен 19 лет назад, а старейший – 29 лет назад.
Директор GetJet Airlines Дарюс Вилтаркис сообщил в интервью газете, что в договоре с туроператором указано, что рейсы будут выполняться на самолетах Airbus A320 производства 2003 и 2001 года, а также на более новом Boeing-737 Next Gen.
По словам Д. Вилтракиса, идут интенсивные переговоры с компаниями лизинга по поводу дополнительных самолетов – это будут модели Airbus A320 и Boeing 737.
Заместитель Администрации гражданской авиации Литвы Альвидас Шумскас подтвердил, что ни в каких правовых актах нет ни слова о возрасте самолета, по достижении которого его нельзя использовать для полетов.
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