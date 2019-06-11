СМИ: норвежская Plus Windows в СЭЗ в Шяуляй построит предприятие

На следующей неделе дочерняя фирма норвежской компании JH-produkter – Plus Windows начнет строительство предприятия по производству пластиковых окон в Шяуляйской свободной экономической зоне (СЭЗ), а производство намечается начать в апреле 2020 года, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
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Подсчитано, что инвестиции компании в здание и оборудование достигнуто почти 3 млн. евро. Как утверждает руководитель компании Андрей Шаденок, генеральным подрядчиком назначена Telsiu statyba.

Часть производственного оборудования будет перенесено из Норвегии. В ходе строительства будет уточнено, будут ли производиться на предприятии лишь пластиковые стеклопакеты, или и алюминиевые двери и окна.

В прошлом году выручка от продаж Plus Windows составила 3,9 млн евро, а чистая прибыль – 113,3 тыс. евро. Ожидается, что за счет нового предприятия, в первый год оборот компании вырастет на 15-20%.

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