СМИ: норвежская Plus Windows в СЭЗ в Шяуляй построит предприятие

Подсчитано, что инвестиции компании в здание и оборудование достигнуто почти 3 млн. евро. Как утверждает руководитель компании Андрей Шаденок, генеральным подрядчиком назначена Telsiu statyba.
Часть производственного оборудования будет перенесено из Норвегии. В ходе строительства будет уточнено, будут ли производиться на предприятии лишь пластиковые стеклопакеты, или и алюминиевые двери и окна.
В прошлом году выручка от продаж Plus Windows составила 3,9 млн евро, а чистая прибыль – 113,3 тыс. евро. Ожидается, что за счет нового предприятия, в первый год оборот компании вырастет на 15-20%.
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