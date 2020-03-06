СМИ: направление расширения Rimi – магазины формата "express"

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С целью владеть сетью из 100 магазинов в Литве к 2023 году компания розничной торговли Rimi Lietuva пройдет этапы расширения супермаркетов всех форматов – в этом году будут открыты несколько магазинов нового самого малого формата, что позволит удвоить количество магазинов, сообщила литовская деловая газета Verslo zinios.
Руководитель компании по управлению торговыми центрами Ирина Миклене в интервью изданию сказала, что в этом году в целом планируется открыть еще пять новых магазинов формата "express".
Один в начале марта был открыт на Каунасской автобусной станции, инвестиции в него составили 140 тыс. евро.
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